FETÖ operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:04 Kaynak: İHA
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde FETÖ'ye operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 'terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetmek' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar ardından adli mercilere sevk edildi. - DENİZLİ
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