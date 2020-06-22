FETO operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında ankesörlü sabit hatlar ile bir büfedeki sabit hattan ardışık arandıkları tespit edilen şahıslar ile FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken diğer 12 kişi hakkında ise adli işlem yapıldığı belirtildi. - DENİZLİ