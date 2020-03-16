FETÖ operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlarda sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen şahıslar ile FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçlaması ile 4'ü askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci, biri araştırma görevlisi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ