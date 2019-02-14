Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonu

Fetö Operasyonu

1 saat önce

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmesiADIYAMAN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman'da gözaltına alınan 16 şüpheliden...

- Şüphelilerin sağlık kontrolü için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmesi

ADIYAMAN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Ankara, Adıyaman, Güncel
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