FETÖ operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

DENİZLİ'de polis ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski komiser yardımcısı ile eski öğretmen tutuklandı.

FETÖ operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de polis ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski komiser yardımcısı ile eski öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ile örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı belirtilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince Merkezefendi ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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