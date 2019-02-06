Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı
39 dakika önce
Kayseri'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, MASAK raporu doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıslar ve irtibatlı şirketlere para transferi yaptığı belirlenen bilgisayar yazılım şirketi sahipleri E.O. ve İ.A. ile FETÖ/PDY ile iltisaklı olan B.S. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek haklarında işlem başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:26 Kaynak: İHA
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