Son Dakika Haberleri: FETÖ operasyonu kapsamında 2 yılda 59 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonu kapsamında 2 yılda 59 şüpheli tutuklandı

FETÖ operasyonu kapsamında 2 yılda 59 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da sürdürülen FETÖ operasyonları kapsamında 2017-2019 tarihleri arasında 59 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ operasyonu kapsamında 2 yılda 59 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'da sürdürülen FETÖ operasyonları kapsamında 2017-2019 tarihleri arasında 59 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2017-2019 tarihleri arasında askeri şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5 şüpheli yakalandı ve bu şahıslardan 3'ü tutuklandı.


Jandarma Genel Komutanlığına bağlı gözaltına alınan toplam 49 şüpheliden 11'i tutuklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı toplam 28 şüpheliden de 12'si tutuklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı toplam 47 şüpheliden 28'i ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı toplam 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.


Toplam 151 askeri şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 74 zanlı da Antalya Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 59 şüpheli tutuklanarak Antalya Kapalı L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı
Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 17:53:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ operasyonu kapsamında 2 yılda 59 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]