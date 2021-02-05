FETÖ operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
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FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

05.02.2021 18:02

MERSİN'te FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranırken KKTC'den Türkiye'ye deniz yolu ile gelen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN'te FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranırken KKTC'den Türkiye'ye deniz yolu ile gelen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KKTC'den gemi ile kentte gelen S.Y., M.Y.S., M.K.E., önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan S.Y., M.Y.S., M.K.E., ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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Fetullahçı Terör Örgütü, Türkiye, Mersin, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
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