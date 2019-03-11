Fetö Operasyonunda 1 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde FETÖ/PDY üyesi 1 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Balıkesir
'in Savaştepe
ilçesinde FETÖ/PDY üyesi 1 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığınca "terör örgütleri"ne yönelik yapılan operasyonda Yeşilhisar
Mahallesi'nde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan aranan A.N.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmışdı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:10 Kaynak: İHA
İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı
Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!
Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı
Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler