Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda 1 Kişi Yakalandı

Fetö Operasyonunda 1 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde FETÖ/PDY üyesi 1 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Fetö Operasyonunda 1 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde FETÖ/PDY üyesi 1 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "terör örgütleri"ne yönelik yapılan operasyonda Yeşilhisar Mahallesi'nde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan aranan A.N.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmışdı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:10 Kaynak: İHA

Savaştepe, Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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