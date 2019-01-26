Fetö Operasyonunda 16 Zanlıya Adli Kontrol
50 dakika önce
Kocaeli'nde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 askeri personel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli
'nde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 askeri personel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 askeri personel hakkında gözaltına alındı. Karar sonrasında Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
(KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Sakarya
, Adana
, Samsun
, Eskişehir
ve Çanakkale
illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 16 askeri personel, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan 16'sının da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:11 Kaynak: İHA
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