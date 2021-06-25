FETÖ operasyonunda 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 kişiden 18'i tutuklandı.

Balıkesir merkezli, 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 60 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 1'i kamudan istifa eden öğretmen ve 60 polis hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 60'ı gözaltına alınmış, şüphelilerden birinin ise Covid-19 hastalığı sebebi ile tedavi olduğu öğrenilmişti. 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheli emniyette tamamlanan ifadeleri sonrası adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 18'i tutuklanırken, 42 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - BALIKESİR