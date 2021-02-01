FETÖ operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilmesi, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması ve haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında kent merkezindeki iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, örgütün "Asker mahrem imamı" olduğu tespit edilen ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan şüpheli M.A.D. ile Uşak'ta örgütün mahrem imamlarından olan ve "Bylock" kullanıcısı F.E'yi yakalandı.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)