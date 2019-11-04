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Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 12 kişiden 9'u gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında Doktor ve Öğretmenlerin de olduğu 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye çıkarılan ve geç saatlere kadar sorguları süren şahıslardan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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