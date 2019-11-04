Son Dakika Haberleri: FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı Şüpheliler arasında Doktor ve Öğretmenler de varBALIKESİR - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince...

FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Şüpheliler arasında Doktor ve Öğretmenler de var

BALIKESİR - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 12 kişiden 9'u gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında Doktor ve Öğretmenlerin de olduğu 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye çıkarılan ve geç saatlere kadar sorguları süren şahıslardan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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