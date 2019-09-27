FETÖ Operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'isi tutuklanırken 1 şüpheli etkin pişmanlık 7'si ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2011 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında yapılan usulsüzlükler ile ilgili sürdürülen soruşturmada kapsamında Malatya merkezli Hatay, Antalya, İzmir, Bursa ve Ankara'da yapılan operasyonlarda görevlerinden daha önce ihraç edilen 10 eski komiser gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgularının ardından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği, Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumları Zararına Dolandırıcılık' suçlarından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalırken, 7 şüpheli ise daha önce FETÖ kapsamında haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması nedeniyle serbest bırakıldı.



Mahkeme tarafından tutuklanan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. - MALATYA