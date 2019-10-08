FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Mardin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Mardin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Mardin merkezli Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda D.K., J.O.H., M.T., İ.G., S.A. ve M.E.T. gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.K. ile S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, J.O.H., M.T., İ.G. ve M.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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