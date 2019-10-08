Son Dakika Haberleri: FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

2 saat önce

Mardin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

FETÖ operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Mardin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Mardin merkezli Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda D.K., J.O.H., M.T., İ.G., S.A. ve M.E.T. gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden D.K. ile S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, J.O.H., M.T., İ.G. ve M.E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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