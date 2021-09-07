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FETÖ operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı - Son Dakika

FETÖ operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

07.09.2021 08:01
FETÖ operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde bu sabah operasyon için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden düğmeye basıldı. 44'ü muvazzaf 214 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Bu isimler arasında 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu da var.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde bu sabah operasyon için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden düğmeye basıldı. İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de sabah 06.00'da operasyon başlatıldı.

SEMİH TERZİ'NİN OĞLU DA VAR

44'ü muvazzaf 214 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Şüphelilerin 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 7'sinin teğmen, 41'inin astsubay, 5'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F. T'nin, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu olduğu belirlendi.

VERİ HAVUZUYLA 2 BİN 996 DEŞİFRE

Öte yandan FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanılarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlenen 20 operasyonda 2 bin 996 asker örgüt mensubunun deşifre edildiği, bunlardan 1299'unun tutuklandığı, 405'inin faydalı itirafçı olduğu da kaydedildi.

FETÖ operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

Fetullahçı Terör Örgütü, Semih Terzi, Gözaltı, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı - Son Dakika


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