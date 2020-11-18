FETÖ operasyonunda 25 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika

16 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi

Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı

Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek