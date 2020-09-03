FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
BALIKESİR - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda bir hafta önce gözaltına alınan 8'i muvazzaf 10 astsubay'dan 3'ü tutuklandı,7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz hafta Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp sorguları tamamlanan 10 kişiden 3'ü tutuklandı,7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye çıkarıldı. Adliye çıkarılan 10 kişiden 3'ü tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 20:27 - Kaynak: İHA
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