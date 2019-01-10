Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda 4 Kişi Serbest

Fetö Operasyonunda 4 Kişi Serbest

1 saat önce

Karabük merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 4 kişi serbest bırakıldı.

Fetö Operasyonunda 4 Kişi Serbest, System.String[]
Karabük merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 4 kişi serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şahıslara yönelik Karabük merkezli Kocaeli, Kütahya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorguları tamamlandıktan sonra savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.B, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı, F.D, F.A. ve Ö.K. ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:55 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
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