Fetö Operasyonunda 4'ü Muvazzaf, 5 Askere Gözaltı
44 dakika önce
KAYSERİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt adına düzenlenen sohbetlere katıldıkları iddia edilen 4'ü muvazzaf, 5 asker gözaltına alındı.
KAYSERİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt adına düzenlenen sohbetlere katıldıkları iddia edilen 4'ü muvazzaf, 5 asker gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının düzenlediği sohbetlere katıldıkları iddia edilen 1 emekli ve 4 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler Ş.B., A.K., E.C., A.D. ve A.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:11 Kaynak: DHA
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