FETÖ operasyonunda 4 üyeden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ operasyonunda 4 üyeden 2'si tutuklandı

29.04.2022 15:55
FETÖ operasyonunda 4 üyeden 2'si tutuklandı

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 üyeden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 4 üyeden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 üye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan bir diğer operasyonda ise yakalanan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

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Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonunda 4 üyeden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ operasyonunda 4 üyeden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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