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FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

15.12.2021 14:32
FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik düzenlediği soruşturma kapsamında Balıkesir il merkezli operasyon düzenledi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik düzenlediği soruşturma kapsamında Balıkesir il merkezli operasyon düzenledi.

Balıkesir merkezli Diyarbakır ve Bursa illerinde FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı bulundukları tespit edilen 6 şüpheliye operasyon düzenlendi. İş zamanlı yapılan operasyonda aralarında görevinden ihraç edilen 4. Sınıf emniyet müdürü, ihraç polis memuru, çalışan hemşire ile özel sektör çalışanı olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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