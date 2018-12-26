Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda 7 Avukat İçin Gözaltı Kararı

Fetö Operasyonunda 7 Avukat İçin Gözaltı Kararı

38 dakika önce

TOKAT merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Fetö Operasyonunda 7 Avukat İçin Gözaltı Kararı, System.String[]
TOKAT merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında  Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ve Konya'da 7 avukat için gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 7 şüphelinin adreslerinde arama yapılmasına da karar verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 Kaynak: DHA

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