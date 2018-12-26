Fetö Operasyonunda 7 Avukat İçin Gözaltı Kararı
38 dakika önce
TOKAT merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.
TOKAT merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Muğla
, Denizli
, Düzce
ve Konya
'da 7 avukat için gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 7 şüphelinin adreslerinde arama yapılmasına da karar verildi. Polis
ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 Kaynak: DHA
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