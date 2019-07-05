FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adli kontrolle serbest
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Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen 8 şüpheliyi yakalamak için Zonguldak merkezli Yozgat
, Ankara
ve Kayseri
'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli de gözaltına alındı. Sabah
saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü kadın 8 şüpheli Zonguldak Adliyesine sevk edildi. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
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