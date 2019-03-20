Fetö Operasyonunda Bir Doktora Gözaltı
18 dakika önce
SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı.
SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanması soruşturması kapsamında, Konya Selçuk Üniversitesi
Hastanesinde doktor olarak görev yapan T.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Konya'da doktor T.E.'yi gözaltına aldı. Sivas'a getirilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:42 Kaynak: DHA
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