Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda Bir Doktora Gözaltı

Fetö Operasyonunda Bir Doktora Gözaltı

18 dakika önce

SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı.

Fetö Operasyonunda Bir Doktora Gözaltı, System.String[]
SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı. 

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanması soruşturması kapsamında, Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesinde doktor olarak görev yapan T.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da doktor T.E.'yi gözaltına aldı. Sivas'a getirilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:42 Kaynak: DHA

Sivas, Güncel
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