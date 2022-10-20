FETÖ operasyonunda ele geçen deste yüklü para emniyette sergilendi

İSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütünün mahrem yapılanma ve renklendirilmiş kriptolarının deşifre edildiği "Gazi Turgut Aslan Operasyonu "unda ele geçen balya döviz ile Türk lirası cinsinden yüklü miktarda para ve değerli madenler emniyette sergilendi. Soruşturma çerçevesinde İstanbul polisinin 4 ilde yürüttüğü operasyonda 51 şüpheliden 47'sinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik cumhuriyet başsavcılıklarından terörizmin finansmanı çerçevesinde alınan soruşturma izinleri doğrultusunda harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ekiplerince 8 ay boyunca gizlilik içinde yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki 59 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Deste deste para ve altınlar dikkat çekiyor

15 Temmuz'da darbeciler tarafından başından vurulan, Devlet Övünç Madalyası sahibi Emniyet eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adının verildiği operasyonda, yakalama kararı bulunan 704 şüphelinin 599'u yakalanmıştı. Örgütün mahrem yapılanma ve renklendirilmiş kriptolarının deşifre edildiği soruşturmada İstanbul polisinin 4 ilde yürüttüğü operasyonda aranan 51 şüpheliden 47 zanlı yakalandı. 52 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskında ele geçen balya balya döviz ile Türk lirası cinsinden yüklü miktarda para ve değerli madenler emniyette sergilendi. 1 milyon 81 bin 430 TL, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 avro,6 bin 930 Pound para ile 1 kiloya yakın altın, 2 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Para transferinde iz kaybı için banka ATM'lerinden kartsız işlem yapıyorlar

FETÖ'nün organize şekilde para transfer yöntemlerinin de deşifre edildiği baskınlarda, örgüt üyelerinin banka ATM'lerinden kartsız işlem, kargo ve elden teslim yöntemleri ile FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev alan mensuplarına düzenli olarak gerçekleştirdiği para transferinin boyutları da ortaya çıktı.

Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalar, örgütün güncel durumu, yeni eleman kazanma çalışmaları ve para transferlerinde kullandıkları yöntemlerin yanısıra örgütün, halen kamuda akademisyen, öğretmen, infaz koruma memuru, tıp doktoru olarak görev yapan deşifre olmamış, renklendirilmiş üyeleri ile mevcudiyetini devam ettirme çabasında olduğu tespit edildi.

Devlet içindeki FETÖ mensupları 'kurye' olarak kullanılıyor

Kamu görevlisi 17 şüphelinin, örgütün mahrem yapılanmalarının finanse edilmesinde kurye olarak etkin rol aldıkları güvenlik ve istihbarat birimlerince tek tek belirlendi. Söz konusu soruşturma çerçevesinde örgütün 'mahrem yapılanma' ve renklendirilmiş kriptoları büyük oranda gün ışığına çıkarıldı.