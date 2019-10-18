Son Dakika Haberleri: FETÖ operasyonunda eski askeri okul öğrencisine tutuklama
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FETÖ operasyonunda eski askeri okul öğrencisine tutuklama

1 saat önce

NİĞDE'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 eski askeri okul öğrencisinden 1'i tutuklandı.

FETÖ operasyonunda eski askeri okul öğrencisine tutuklama, System.String[]

NİĞDE'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 eski askeri okul öğrencisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde 'mahrem imamları' tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen 10 eski askeri okul öğrencisini gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:39 Kaynak: DHA
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