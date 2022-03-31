FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı

31.03.2022 20:39

FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktıMERSİN Mersin merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı

MERSİN Mersin merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi. Yapılan çalışmalarda ABD uyruklu şüpheli şahsın İstanbul'da ikamet ettiği, tutuklu bulunan FETÖ/PDY örgüt üyelerinin sözde mağdur ailelerine verilmek üzere yüklü miktarda para dağıttığı ve bu paraların EFT işlem yoluyla Amerika'dan bizzat hesabından yönlendirdiği tespit edildi. Ayrıca edinilen istihbarı bilgiye göre şüphelinin, İstanbul-Mersin arası araçla yola çıkarak güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerine 200 bin dolar civarında para dağıttığı, bu sayede FETÖ terör örgütü kadrolarını diri tutmaya çalışarak örgüt üyelerinde olası bir çözülmeyi engellemeye çalıştığı de belirtildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda bu sabah Mersin merkezli Balıkesir ve İstanbul'daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet 1 dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, elle yazılı doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı
FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı
FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı

YORUMLAR
500
Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne yönelik soruşturma Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne yönelik soruşturma

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Gözaltı, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika


Son Dakika
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:41 Annesini sokak ortasında öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Başımızı öne eğdi
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:51:58. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement