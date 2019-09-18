Fetö operasyonunda gözaltına alınan 111 astsubay tutuklandı
13 dakika önce
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubaylardan 111'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:59 Kaynak: DHA
FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubaylardan 111'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü ankesörlü soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de 223 astsubayın yakalanması için yapılan operasyonda 180 kişi gözaltına alındı. Vatan Caddesi
'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada işlemleri tamamlanan 138 astsubay dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli muvazzaf astsubaylardan 111'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 KİŞİNİN DOSYALARI BİRLEŞTİRİLDİ
Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin başka dosyaları olması sebebiyle dosyaları diğer dosyalarıyla birleştirileceği öğrenildi.
Henüz yakalanamayan 39 muvazzaf astsubayın da görevli oldukları kuvvet komutanlıklarıyla yapılan koordineli çalışmayla yakalanarak gözaltına alınma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
Çocuk hackerlara operasyon kamerada İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi AK Partili Nurettin Canikli: FETÖ, taraftarlarına 'Zina edebilirsiniz' talimatı verdi Afrin'de terör operasyonu: 9 gözaltı