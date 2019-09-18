Fetö operasyonunda gözaltına alınan 111 astsubay tutuklandı

4 KİŞİNİN DOSYALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin başka dosyaları olması sebebiyle dosyaları diğer dosyalarıyla birleştirileceği öğrenildi.

Henüz yakalanamayan 39 muvazzaf astsubayın da görevli oldukları kuvvet komutanlıklarıyla yapılan koordineli çalışmayla yakalanarak gözaltına alınma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.