Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 12 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 12 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

2 saat önce

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 12 Şüpheliden 2'si Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11'i aktif görevde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 20 şahsın yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş illerinde bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 20 zanlından 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan 12'si sabah saatlerinde, 6'sı ise öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i muvazzaf, 1'i görevden ihraç edilmiş olan 2 astsubayın tutuklanmasına karar verilirken; 1'i muvazzaf 2 üsteğmen, 2'si muvazzaf 3 teğmen, ve 7'si muvazzaf 11 astsubay olmak üzere toplam 16 kişi serbest bırakıldı. Firari olan 2 şahısın ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:33 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Kararı Sonrası Türkiye'nin Operasyonu Ertelemesinin Sebebini Açıkladı Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:37:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 12 Şüpheliden 2'si Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]