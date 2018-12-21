Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 12 Şüpheliden 2'si Tutuklandı
2 saat önce
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli
Emniyet Müdürlüğünce Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11'i aktif görevde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 20 şahsın yakalanması için Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Çanakkale
, Sakarya
, Şırnak
, Kayseri
, Balıkesir
, Bursa
, Manisa
, Ağrı
ve Kahramanmaraş
illerinde bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 20 zanlından 18'i yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan 12'si sabah saatlerinde, 6'sı ise öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i muvazzaf, 1'i görevden ihraç edilmiş olan 2 astsubayın tutuklanmasına karar verilirken; 1'i muvazzaf 2 üsteğmen, 2'si muvazzaf 3 teğmen, ve 7'si muvazzaf 11 astsubay olmak üzere toplam 16 kişi serbest bırakıldı. Firari olan 2 şahısın ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:33 Kaynak: İHA
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