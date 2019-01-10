Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 13 Şüpheli Adliyede

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 13 Şüpheli Adliyede

2 saat önce

Bolu merkezli 9 il ve KKTC'de, FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan aralarında 'mahrem imamlar' ile muvazzaf askerlerin de olduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 13 Şüpheli Adliyede, System.String[]
Bolu merkezli 9 il ve KKTC'de, FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan aralarında 'mahrem imamlar' ile muvazzaf askerlerin de olduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla örgütün mahrem yapılanmasındaki kişilerle görüştüğü belirlenen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla harekete geçerek, şüphelilerin bulunduğu adresleri tespit etti. Bolu merkezli 9 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 'mahrem imamlar' ve muvazzaf askerlerin de olduğu 13 kişi gözaltına alınıp Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:48 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Bolu, Güncel
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