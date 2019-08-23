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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

1 saat önce

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanan 13 askeri personel adliyeye sevk edildi.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanan 13 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında 4'ü eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 14 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Bursa, Muğla, Yalova, Çanakkale, İstanbul ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Operasyonlarda 1 ihraç yarbay, 1'i muvazzaf 2 yüzbaşı, 2 açıkta teğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı olan 1 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 13 şüpheliden 2 askeri öğrenci önceki günlerde, 11 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Daha önce sevk edilen 2 askeri öğrencinin etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldığı öğrenildi.

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
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