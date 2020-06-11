FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si asker 3 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si asker 3 kişi serbest bırakıldı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 2'si muvazzaf asker 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 2'si muvazzaf asker 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltına alınan astsubay A.Ş, uzman çavuş V.Ö. ile daha önce askeri okul sınavlarına girdiği belirlenen Ş.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ardışık yöntemle arandıkları tespit edilen 3 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si asker 3 kişi serbest bırakıldı

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si asker 3 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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