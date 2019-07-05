FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildiELAZIĞ - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adliyeye...
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:02 Kaynak: İHA
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
ELAZIĞ - Elazığ
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK
içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Şanlıurfa
, Balıkesir
, İstanbul
ve Van
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si bugün İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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