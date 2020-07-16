FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan, aralarında meslekten ihraç edilmiş 2 polisin de olduğu 3 kişi tutuklanırken, 4 kişi ev hapsi cezasına çarptırıldı. Geri kalan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana polisi tarafından sadece wifi üzerinden Bylock'a girip isim kullanmadan sohbete katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 FETÖ'cüden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ev hapsi cezasına çarptırıldı. 13 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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