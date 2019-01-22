Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Adliyede

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Adliyede

2 saat önce

BURSA merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf, 20 asker ile örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Adliyede, System.String[]
BURSA merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf, 20 asker ile örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

?İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik 10 gün önce Bursa merkezli 18 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, 14'ü muvazzaf, 20 asker ile örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın, 2 kişi gözaltına alındı. Mahrem imamlarca büfe telefonlarından arandıkları tespit edilen 22 şüphelinin evlerinde de arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:39 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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