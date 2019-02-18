Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 26 Kişiden 13'ü Adliyeye Sevk Edildi

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 26 Kişiden 13'ü Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildiKAYSERİ - Türkiye genelinde 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığı sınavına yönelik olarak yapılan operasyonda Kayseri'de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Türkiye genelinde 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığı sınavına yönelik olarak yapılan operasyonda Kayseri'de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.
Türkiye genelinde 76 ilde FETÖ'ye yönelik başlatılan ve 2010 Komiser Yardımcılığı sınavına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 13'ü yaklaşık bir hafta süren sorgularının ardından bu gün doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:03 Kaynak: İHA

Türkiye, 3. Sayfa
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