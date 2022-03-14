Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

14.03.2022 11:45

Son dakika haber: FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 41 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 41 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin öğrenci evleri yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 41 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan 41 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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