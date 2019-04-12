FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi
KAYSERİ - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri merkezli Ankara
, Erzincan
, Niğde
, Sivas
, Gaziantep
, Kırıkkale
, Malatya
illerinde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Polislerin mahrem imamlar
tarafından ankesörlü telefonlarla aranmalarından dolayı Ankara'dan sonra operasyon yapan ikinci şehir Kayseri'de Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ve mahrem imamları tarafından büfe, market, gazete bayii gibi yerlerdeki hatlarla ilgili olarak çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda Emniyet Müdürlüğü
kadrosunda iken FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında değişik tarihlerde çıkarılan KHK ile ihraç olan emniyet personellerinin mahrem imamlar tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlendi. Yapılan tespitler sonrasında Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale, Malatya'da toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve soruşturmaları tamamlanan 7 kişi doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.