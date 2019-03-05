Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Sivas'a Gönderildi
20 dakika önce
Kayseri'de, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi Sivas'a gönderildi.
Kayseri
'de, Sivas
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi Sivas'a gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A, S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca aranan M.A. ve G.A. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A, S.A., ekiplere teslim edilerek Sivas'a gönderilirken, M.A. ve G.A. hakkındaki işlemlerin ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü bildirdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:50 Kaynak: İHA
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