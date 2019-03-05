Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Sivas'a Gönderildi

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Sivas'a Gönderildi

20 dakika önce

Kayseri'de, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi Sivas'a gönderildi.

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Kişi Sivas'a Gönderildi, System.String[]
Kayseri'de, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi Sivas'a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A, S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan M.A. ve G.A. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.E., N.T., İ.Y., F.G., F.A.K., A.A, S.A., ekiplere teslim edilerek Sivas'a gönderilirken, M.A. ve G.A. hakkındaki işlemlerin ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:50 Kaynak: İHA

Başsavcı, Sivas, 3. Sayfa
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