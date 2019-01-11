Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan İş Adamları Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iş adamları adliyeye sevk edildiBURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan;

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iş adamları adliyeye sevk edildi



BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan; haklarında FETÖ/PDY'ye ait üniversiteye bağış yaptıkları iddiası bulunan 14 iş adamları adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ait Orhangazi Üniversite'ne bağış yaptıkları tespit edilen iş adamları hakkında arama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte harekete geçen Bursa KOM ekipleri iş adamlarının adreslerini tespit ederek çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.K, H.Y, S.T, M.K, H,A. B.S, F.M, E.S, O.T, A.K, H.D, H.T, M.R. isimli 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahısların savcılık soruşturması devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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