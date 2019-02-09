Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan Şahıslar Adliyede
1 saat önce
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyedeKOCAELİ - FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyede
KOCAELİ - FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli
merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19'u görevde toplam 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler tarafından sabah saatlerinde Kocaeli merkezli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Balıkesir
, Sakarya
, Hatay
, Eskişehir
, Tokat
, Niğde
ve Yalova
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 23 askeri personel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 askeri personel Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
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