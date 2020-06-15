FETÖ operasyonunda hücre evlerinde saklanan 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturmalarında aktif yapılanma içerisinde yer aldıkları ve hücre evlerinde saklandıkları öne sürülen 34 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif yapılanma içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilerin farklı ilçelerde bulunan hücre evlerinde (gizlenme-bulunmama-güvenli ev) saklandıkları yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis, 13 Haziran'da Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kağıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu'nda belirlenen hücre evlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Polisin 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 diz üstü bilgisayar, 23 hard disk, 31 flash bellek, 40 sd kart ve hafıza kartı,8 tablet, 25 cep telefonu ve bu telefonlara takılı sim kartlar, 44 bin lira, 1000 avro, 8 bin dolar, çok sayıda sahte nüfus cüzdanları, çok sayıda ziynet eşyası, FETÖ/PDY elebaşına ait çok sayıda bilgi, belge ve dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.