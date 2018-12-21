Son Dakika Haberleri: Fetö Operasyonunda Sahte Kimlik ve Paralar, Çamaşır Makinesinden Çıktı

Fetö Operasyonunda Sahte Kimlik ve Paralar, Çamaşır Makinesinden Çıktı

10 saat önce

ANTALYA'da FETÖ operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı.

Fetö Operasyonunda Sahte Kimlik ve Paralar, Çamaşır Makinesinden Çıktı, System.String[]
ANTALYA'da FETÖ operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı. 'Gaybubet evi' olarak bilinen evde yapılan aramada, çamaşır makinesine gizlenmiş sahte kimlik ve para ele geçirildi. 

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları 'gaybubet evi' olarak bilinen adreslere yönelik çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çamaşır makinesi içersinde sahte kimlikler ve para ele geçirildi. İfadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:09 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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