Son Dakika Haberleri: FETÖ operasyonunda 'sarı yelek' detayı

FETÖ operasyonunda 'sarı yelek' detayı

25 dakika önce

Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

FETÖ operasyonunda 'sarı yelek' detayı, System.String[]
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:33 

Bursa, Ekonomi
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