FETÖ operasyonunda 'sarı yelek' detayı
25 dakika önce
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.
Bursa
'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:33
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