Fetö Operasyonunda Sarı Yelekler Ele Geçirildi
45 dakika önce
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken; çok sayıda sarı yelek ve sahte kimlik ele geçirildi.
Bursa
'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken; çok sayıda sarı yelek ve sahte kimlik ele geçirildi. Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında ihraç edilen savcı, emniyet imamı, askeri mahrem imamı ile bölge ve üniversite sorumlusunun da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. 28 ayrı evde yapılan aramada 19 adet sarı yelek, 9 adet turuncu yelek, sahte kimlikler, 91 bin TL, 8 bin 800 dolar ve bin 250 Euro'ya da el konuldu. Operasyonda örgütsel içerikli birçok dijital malzeme de ele geçirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:16 Kaynak: İHA
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