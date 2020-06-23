FETÖ operasyonunda şok detaylar: Örgüt mensubu olmayan öğrencilere baskı uygulamışlar - Son Dakika

FETÖ operasyonunda şok detaylar: Örgüt mensubu olmayan öğrencilere baskı uygulamışlar

İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonda şu ana kadar 12 kişi yakalandı.

İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonda şu ana kadar 12 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün rütbeli mensuplarının, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampında örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uyguladığı, kötü muamelede bulundukları iddia ediliyor.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki rütbeli mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında operasyonun talimatını verdi.


Soruşturma kapsamında, örgüt mensupları olmayanların ordudan atılmalarını sağladıkları öne sürülen ve örgüt elebaşını ABD'de ziyaret ettikleri belirlenen 6 askeri öğrencinin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ise şu ana kadar 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.


Sistematik baskı uygulamışlar: İşte detaylar


Öte yandan, operasyonun detayları ortaya çıktı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK bünyesindeki rütbeli mensuplarının, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampında örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uyguladığı, kötü muamelede bulundukları, işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicillerini bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bıraktıkları öne sürülüyor. Yine TSK içerisinde örgüt mensuplarının gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettikleri de ileri sürülüyor. - İZMİR

İzmir, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonunda şok detaylar: Örgüt mensubu olmayan öğrencilere baskı uygulamışlar - Son Dakika
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