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FETÖ operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

FETÖ operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı

07.02.2022 17:08
FETÖ operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yedi, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan birer şüpheli yakalandı. Devam eden soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve Denizli'de ikamet ettiği tespit edilen 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmış, yakalanan şüpheli Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyon kapsamında toplamda yakalanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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