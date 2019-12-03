Son Dakika Haberleri: FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi
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FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

BURSA'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi, System.String[]

BURSA'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, büfelerdeki telefonlardan FETÖ'nün önde gelen üyelerince ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis, Bursa ile İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 47 şüpheliyi gözaltına aldı.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

22 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 16 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise polisteki sorgusu sürüyor.


Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:51 Kaynak: DHA
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